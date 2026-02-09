Обстріл Краматорська: зросла кількість поранених

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська міськрада

Внаслідок ранкового російського удару по Краматорську кількість постраждалих зросла до шести осіб. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Отримали поранення дівчина 2007 року народження, жінки 1947 та 1973 років народження, чоловіки 1977, 1979 та 1985 років народження. Усім надається медична допомога у місцевих лікарнях.



Крім того, загинула жінка 1948 року народження. Поранення отримала 18-річна дівчина, а також чоловіки 40, 46 та 48 років. Також пошкоджено 20 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, інфраструктурний об'єкт та 20 автомобілів.



Раніше ми писали, що російська армія вранці 8 лютого обстріляла Краматорськ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях