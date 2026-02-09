Банкір у Києві збирав персональні дані військових ЗСУ

Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України повідомила про затримання у Києві 40-річного співробітника відділу інформаційної безпеки одного із комерційних банків.



За даними СБУ, чоловік був завербований ФСБ і передавав російським спецслужбам персональні дані клієнтів банку, зокрема військовослужбовців Сил оборони та волонтерів.



Під час обшуку у підозрюваного вилучили смартфони, змінні SIM-картки та ноутбуки з накопиченою інформацією, а також виявили контакти із представниками ФСБ.



Слідство встановило, що агент виконував розвідувальні завдання: у вихідні обходив Київ і фотографував будівлі, які, на його думку, могли використовуватися українськими військовими.

Пізніше підозрюваному доручили збирати дані про клієнтів, які відкривали рахунки для допомоги ЗСУ. Також, за даними СБУ, агент мав передати окупантам координати резервного дата-центру, де зберігається база даних банку та його користувачів.



Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»