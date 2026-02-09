Армія РФ просунулась у Харківській та Донецькій областях

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

OSINT-проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни лінії фронту. За даними аналітиків, армія РФ просунулась у Харківській області — у районі населеного пункту Тихе.



Крім того, зміни відзначені і на Донеччині. За інформацією DeepState, просування російських військ зафіксовано поблизу Привілля, в районі Васюківки та Никифорівки, а також у межах Покровська.

Скріншот: DeepState



У повідомленні аналітиків йдеться: «Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Тихого, Привілля, у Васюківці, Никифорівці та Покровську».

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що армія РФ просунулась у Донецькій області в районах Ямполя та Степанівки.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»