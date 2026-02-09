Індія може скоротити імпорт нафти з РФ удвічі — Bloomberg

Імпорт нафти з РФ до Індії може скоротитися через тиск США. Створено ШІ.

Імпорт російської нафти до Індії може зменшитися майже вдвічі після втручання США та оприлюднення наказу президента Дональда Трампа, який визначає ключові умови нової торговельної угоди між Вашингтоном і Нью-Делі. Про це повідомляє агентство Bloomberg.



За даними джерел видання, більшість індійських нафтопереробних компаній уже призупинили закупівлю російської нафти на спотовому ринку. Винятком залишається лише Nayara Energy. Причиною такого рішення стали сигнали з боку США щодо можливих санкційних та торговельних наслідків.



У Білому домі прямо заявили, що Індія взяла на себе зобов’язання припинити прямий і непрямий імпорт нафти з Росії. У разі порушення домовленостей США можуть запровадити підвищені мита на індійські товари.



Експерти прогнозують, що середній обсяг імпорту російської нафти, який у січні становив близько 1,2 млн. барелів на добу, може скоротитися до 400-500 тисяч барелів.

У МЗС Індії наголошують, що країна прагне зберегти енергетичну стабільність і планує розширювати географію постачальників, навіть попри економічну вигоду від дешевої російської нафти.



До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Індія майже не купувала російську нафту, однак з 2022 року стала найбільшим імпортером цього ресурсу у світі.



Нагадаємо, низка нафтозаводів Індії призупинила закупівлю нафти з РФ після попередження Трампа.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»