Авіаудар по Дружківці: ДСНС врятували жінку з-під завалів будинку
09 лютого 2026, 12:30

Авіаудар по Дружківці: ДСНС врятували жінку з-під завалів будинку

Росіяни атакували Дружківку. Фото: ДСНС Росіяни атакували Дружківку. Фото: ДСНС

У понеділок вранці, 9 лютого, російські військові завдали авіаційного удару по житловому сектору міста Дружківка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

У відомстві уточнили, що внаслідок атаки було пошкоджено два приватні будинки.

«Під завалами одного з них виявилася людина. На місці пригоди під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів жінку 1955 року народження», — йдеться у повідомленні.



Окрім того, рятувальники розібрали близько 1 тонни зруйнованих будівельних конструкцій.

Раніше ми писали, що за 8 лютого в результаті російських обстрілів на Донеччині загинули двоє мирних жителів — у Краматорську та Олексієво-Дружківці.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

