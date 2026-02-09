Російський БПЛА атакував Харків: один дрон збили, другий впав

У Харкові зафіксували атаку ворожих безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.



За попередньою інформацією, один із дронів типу «Молнія» влучив у територію Шевченківського району. Інший безпілотник того ж типу було виявлено на дереві в тому ж районі.



На місці працюють правоохоронці та спеціальні служби для забезпечення безпеки. Наразі повідомлень про постраждалих немає.