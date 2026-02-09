ЗСУ зачистили від окупантів Чугунівку та встановили український прапор

Сили оборони зачистили від росіян Чавунівку та встановили там прапор. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці зачистили Чугунівку Харківської області від російських окупантів. Крім того, Сили оборони взяли кількох росіян у полон, а також встановили український прапор. Про це повідомили у пресслужбі 16-го армійського корпусу.



«Скориставшись складними погодними умовами, противник зробив спробу прихованого проникнення через бойові порядки Сил оборони у районі населеного пункту Чугунівка. Попри негоду, оператори розвідувальних безпілотних літальних апаратів вчасно виявили ворожу групу», — йдеться у повідомленні.





Як зазначається, стрілецька спеціалізована рота «Шквал» провела зачистку населеного пункту. ЗСУ взяли в полон частину окупантів.



«У Чугунівці встановлено Державний Прапор України — населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України», — уточнили у відомстві.



Раніше ми писали, що OSINT-проект DeepState оновив інтерактивну карту бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

