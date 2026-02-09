Російські БПЛА вдарили по Краматорську

У понеділок, 9 лютого, російські окупанти двічі обстріляли Краматорськ на Донеччині. Обійшлося без жертв та постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як зазначається, росіяни о 10:46 за допомогою ударного БПЛА потрапили по гаражному кооперативу, також об 11:54 ударний БПЛА атакував машину у приватному секторі.



Крім того, російська армія 8 лютого вранці скинула авіаційну бомбу ФАБ-250 по садовому товариству.



Раніше ми писали, що внаслідок ранкового російського удару по Краматорську кількість постраждалих зросла до шести осіб.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

