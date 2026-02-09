ЗСУ ліквідували командира батальйону «АрБат» Айка Гаспаряна

Айк «Абрек» Гаспарян — командир батальйону «АрБат».

На війні в Україні ЗСУ ліквідували Айка «Абрек» Гаспаряна — командира батальйону «АрБат». Про це повідомив «мер» окупованої Горлівки Іван Приходько. Також інформацію підтвердило російське видання ASTRA.



Гаспарян — уродженець Нагірного Карабаху, колишній співробітник ПВК «Вагнер», брав участь у боях під Соледаром та Бахмутом і отримав медаль «За відвагу», яку йому вручив особисто президент РФ Путін. Раніше він відбував покарання у колонії суворого режиму за озброєне пограбування.



Батальйон «АрБат», заснований кримінальним авторитетом Арменом Саркісяном («Горлівський») у 2022 році, входив до складу інтернаціональної бригади «П’ятнашка» і діяв як штурмовий підрозділ. У 2023 році Гаспарян очолив батальйон.



Нагадаємо, у лютому 2025 року «Новини Донбасу» писали, що засновник «АрБату» Армен Саркісян загинув внаслідок вибуху в елітному житловому комплексі «Алые Паруса» у Москві.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»