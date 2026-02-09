Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
ЗСУ ліквідували командира батальйону «АрБат» Айка Гаспаряна
09 лютого 2026, 13:53

ЗСУ ліквідували командира батальйону «АрБат» Айка Гаспаряна

Айк «Абрек» Гаспарян — командир батальйону «АрБат». Айк «Абрек» Гаспарян — командир батальйону «АрБат».

На війні в Україні ЗСУ ліквідували Айка «Абрек» Гаспаряна — командира батальйону «АрБат». Про це повідомив «мер» окупованої Горлівки Іван Приходько. Також інформацію підтвердило російське видання ASTRA.

Гаспарян — уродженець Нагірного Карабаху, колишній співробітник ПВК «Вагнер», брав участь у боях під Соледаром та Бахмутом і отримав медаль «За відвагу», яку йому вручив особисто президент РФ Путін. Раніше він відбував покарання у колонії суворого режиму за озброєне пограбування.

Батальйон «АрБат», заснований кримінальним авторитетом Арменом Саркісяном («Горлівський») у 2022 році, входив до складу інтернаціональної бригади «П’ятнашка» і діяв як штурмовий підрозділ. У 2023 році Гаспарян очолив батальйон.

Нагадаємо, у лютому 2025 року «Новини Донбасу» писали, що засновник «АрБату» Армен Саркісян загинув внаслідок вибуху в елітному житловому комплексі «Алые Паруса» у Москві.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
