Видала себе за цивільну дружину: у Києві розслідують розкрадання коштів зниклого військового

Фото: Прокуратура України

Печерська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 43-річній жінці, яка, за даними слідства, шахрайським шляхом заволоділа коштами військовослужбовця, який зник безвісти під час виконання бойового завдання.

Слідство встановило, що у грудні 2024 року Європейський суд з прав людини присудив чоловікові виплату у розмірі 9800 євро. На момент ухвалення рішення він проходив службу у Збройних силах України і вже мав офіційний статус «зниклий безвісти».



Підозрювана, представляючись «цивільною дружиною» військовослужбовця, звернулася до Міністерства юстиції України з підробленою довіреністю та вимагала перерахувати їй присуджені кошти. У результаті на її банківську картку було зараховано понад 438 тисяч гривень.



Дії жінки кваліфіковані як шахрайство, вчинене у великих розмірах. У рамках кримінального провадження на банківський рахунок, на який надійшли гроші, накладено арешт.

Нагадаємо, кіберзлочинці вигадали нову схему, щоб виманити гроші у мешканців окупації.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»