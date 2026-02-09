Дрони ЗСУ ліквідували сотні окупантів на Покровському напрямку

Дрон ЗСУ «наздогнав» окупанта на Покровському напрямку.

У мережі Telegram оприлюднили відео, на якому українські дрони знищують російських військових на Покровському напрямку. Відео опублікував батальйон безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.



«Представники країни-агресорки демонструють спортивні навички, натхненні Олімпіадою. Але судівство дуже суворе!», — коментують військові.



За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби українські захисники зупинили 72 штурмові дії противника в районах 19 населених пунктів на цій ділянці фронту. Загальні втрати російських окупаційних військ склали 1250 осіб.



Крім того, противник втратив три танки, три бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, 413 безпілотників, одну ракету та 113 одиниць автомобільної техніки.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбас»