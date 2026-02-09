Експолонений розповів про знущання над Вікторією Рощиною у СІЗО Таганрога

Вікторія Рощина

Звільнений із полону боєць із позивним Бритва, який повернувся до України у жовтні 2025 року, розповів виданню «Слідство.Інфо» про те, як у СІЗО Таганрога утримували українську журналістку Вікторію Рощину.



Як пише «Слідство.Інфо» з посиланням на експолоненого, якийсь час їх тримали в сусідніх камерах — ув'язнені могли перестукуватися перед сном і бажати один одному спокійної ночі.



Бритва стверджує, що Рощина постійно домагалася зустрічі з психологом, просила замінити книги та наполягала на контакті з оперативними співробітниками, що викликало роздратування в адміністрації ізолятора.



«Рощиній “прилітало” регулярно. На думку росіян, вона поводилася неправильно — була шумною. Їм треба було, щоб усі тихесенько сиділи та не розкривали рота. А вона просила то психолога, то книги поміняти, постійно просилась до оперативних співробітників», — розповів експолонений.

Як стверджує Бритва, за «непокору» Рощину неодноразово відправляли до карцеру — ізольованої одиночної камери. Він описує карцер як місце з жорсткими умовами утримання та систематичними покараннями, де велику частину дня доводилося перебувати без можливості лягти.



Під час однієї із ранкових перевірок Рощина знову попросила запросити до неї психолога. Ця вимога, за словами свідка, викликала різку реакцію наглядачів. Після чергової відмови у журналістки стався тяжкий емоційний зрив, і вона, зірвавши пластиковий плафон, порізала собі вени. На місце, згадує Бритва, викликали медиків.

Нагадаємо, Вікторія Рощина зникла безвісти у серпні 2023 року під час поїздки на тимчасово окуповані території. У травні 2024 року Росія визнала її затримання, а у жовтні стало відомо про загибель журналістки.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»