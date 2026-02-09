Під Гуляйполем FPV-дрони знищили штурмову групу окупантів

Кадр із відео

Під Гуляйполем українські військові знищили штурмову групу російських окупантів, які намагалися потай наблизитися до позицій Сил оборони. Про це повідомили у 225-му окремому штурмовому полку.



Як зазначають військові, російське командування продовжує берегти бронетехніку та відправляє піхоту в атаки на цивільних автомобілях.



«Російське командування береже свою бойову техніку і відправляє солдатів на штурм Гуляйполя на цивільних бляшанках», — наголосили в підрозділі.



Окупанти розраховували на погану видимість: пересувалися автомобілем, зупинилися для вивантаження зброї та боєкомплекту, сподіваючись залишитися непоміченими. Проте їхні дії вже відслідковували пілоти безпілотників 225-го штурмового полку.



Незважаючи на складні погодні умови, точку розвантаження вдалося зафіксувати. Після цього оператори FPV-дронів завдали прицільного удару. Атака зайняла лічені хвилини та завершилася повним знищенням групи.

Внаслідок удару ліквідовано четверо російських штурмовиків, знищено їх транспорт, зброю та спорядження.

Нагадаємо, дрони ЗСУ знищили сотні окупантів на Покровському напрямку.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»