БпЛА атакував залізничну станцію у Конотопському районі

Фото: ДСНС Сумщини

На Сумщині російські війська завдали удару по об'єктах залізничної інфраструктури в Конотопському районі.

Як повідомили у ДСНС України, внаслідок попадання безпілотного літального апарату по території залізничної станції сталося загоряння електропоїзда.



На місце оперативно прибули підрозділи рятувальників, які у найкоротші терміни ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню.



За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих. Об'єм пошкоджень інфраструктури уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні, 9 лютого, російські окупанти двічі обстріляли Краматорськ Донецької області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»