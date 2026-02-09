БпЛА атакував залізничну станцію у Конотопському районі

На Сумщині російські війська завдали удару по об'єктах залізничної інфраструктури в Конотопському районі.
Як повідомили у ДСНС України, внаслідок попадання безпілотного літального апарату по території залізничної станції сталося загоряння електропоїзда.
На місце оперативно прибули підрозділи рятувальників, які у найкоротші терміни ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню.
За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих. Об'єм пошкоджень інфраструктури уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні, 9 лютого, російські окупанти двічі обстріляли Краматорськ Донецької області.
Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»