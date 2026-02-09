У Слов`янську рятувальники деблокували пасажира з понівеченого авто після ДТП

У Слов'янську сталася аварія. Фото: ДСНС

У понеділок, 9 лютого, сталася дорожньо-транспортна пригода у прифронтовому місті Слов'янськ Донецької області. Рятувальники деблокували постраждалого з авто. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«У Слов'янську внаслідок зіткнення легкового автомобіля з опорою стовпа чоловік затиснув усередині салону автомобіля», — йдеться у повідомленні.





На місці події рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чоловіка зі знівеченого автомобіля. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

