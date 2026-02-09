Російський дрон вдарив по АЗС у Краматорську: виникла масштабна пожежа, загорілися машини та резервуар з газом

Наслідки удару по АЗС у Краматорську. Фото: Краматорська МВА

9 лютого російські війська вдарили по АЗС у місті Краматорськ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.



За його словами, загорілися чотири легкові автомобілі та резервуар з пропан-бутаном.



«Рятувальники загасили пожежу та факельне горіння резервуару для зберігання зрідженого газу. Загальна площа пожежі – 120 квадратних метрів. На даний момент інформація про постраждалих не надходила», – зазначив речник ДСНС Донеччини.



Голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко розповів, що в період з 14:35 по 14:50 по АЗС та приватному сектору вдарили два безпілотники.

Нагадаємо, що вночі 6 лютого російський дрон вдарив по ринку у Краматорську, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко