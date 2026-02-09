У Запорізькій області ЗСУ зачистили село, про «захоплення» якого заявили в Міноборони РФ

Зачистка Придорожнього. Фото: кадр із відео

33-й штурмовий полк ЗСУ провів зачистку села Придорожнє Запорізької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



За даними аналітиків, зараз у селі немає жодного окупанта.



У пресслужбі 33-го ОШП розповіли, що Росія вже заявила про нібито «захоплення» Придорожнього.



«Ворог, як завжди, «замальовує свої карти в кредит», а потім у бажанні наздогнати «здобутки» відправляє туди ДРГ, щоб ті встановили ганчірку. Результат таких «фотосесій» один – ворожа ДРГ знищена, над Придорожнім майорить прапор України. Придорожнє було і залишається під контролем Сил оборони України», – наголосили військові.



2 лютого в Міноборони РФ заявили, що російські війська нібито «просунулися в глибину» та «взяли під контроль» це село.

Нагадаємо, що в «Азові» показали, як зачистили село Золотий Колодязь під містом Добропілля Донецької області. У полон потрапили майже 20 військових РФ.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко