Українська артилерія не дала російській ДРГ просунутися в тил ЗСУ на північ від Покровська: кадри

Російська ДРГ на північ від Покровська. Фото: кадр із відео

Диверсійно-розвідувальна група ЗС РФ намагалася скористатися погіршенням погоди та непомітно просунутися в тил українських підрозділів на північ від міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



За словами військових, рух загарбників у лісосмузі вчасно виявила артрозвідка 147-ї артилерійської бригади ЗСУ.



«Після підтвердження цілей по противнику прилетів точний вогневий удар артилерії калібром 155 мм. В результаті злагодженої взаємодії – знищені три окупанти, а спроба проникнення відбита. За попередньою інформацією, інші двоє залізли пораненими в "нори" і повільно рухалася на "концерт Кобзона"», – розповіли у корпусі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко