ЗСУ вразили 6 тисяч FPV-дронів у Ростові та пункт управління окупантів у Курській області

У ніч проти 9 лютого у районі міста Суджа Курської області РФ вражений пункт управління підрозділи повітряно-десантних військ противника. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Крім того, за результатами попередніх уражень, зокрема складу БПЛА у районі м. Ростов-на-Дону Ростовської області рф, підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими.



«Знищено близько 6 тисяч FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками», — йдеться у повідомленні.



Також на окупованій частині Херсонської області, в районі селища Новоолексіївка, вражено склад боєприпасів росіян.



Раніше ми писали, що Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про серію успішних ударів по військових об'єктах ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей, а також на території РФ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

