Ексглава «Партії регіонів» Єфремов отримав російське громадянство

Єфремов одержав російський паспорт. Фото: LIGA.net

Колишній український депутат та голова Луганської ОДА (2010-2014) та екс-глава фракції «Партія регіонів» Олександр Єфремов, який отримав підозру у державній зраді, отримав російський паспорт. Про це йдеться у розслідуванні проекту «Схеми» ("Радіо Свобода").



Єфремов отримавши паспорт 22 грудня 2022 року. Він використав його для обслуговування рахунку в Ощадбанку, відвідування фітнес-центрів та отримання пенсійних виплат до РФ.

Федеральна податкова служба РФ враховує індивідуальний номер платника податків Олександра Єфремова, прив'язаний для його паспорта громадянина РФ.

18 березня 2022 року Олександр Єфремов залишив Україну залізницею через контрольно-пропускний пункт Чоп (Страж) на кордоні зі Словаччиною. У Росії Єфремов реєстрував своє місце проживання на адресу двох столичних апартаментів. Зокрема, це Москва, Чапаєвський провулок, 3. Це дані щодо витоків із бази приватної медичної лабораторії «Гемотест» за 2021 рік.



За цією адресою розташований елітний житловий комплекс «Тріумф-Палас» - другий за висотою хмарочос у Росії після «Москва Сіті». Ексрегіонал зареєстрував на себе та свою родину елітну нерухомість на суму понад 4 мільйони доларів.



В Україні 69-річного Єфремова звинувачують у сприянні створенню «ЛНР», захопленню адміністративних будівель у 2014 році та державній зраді.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким набрав чинності рішення РНБО про позбавлення державних нагород зрадників України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

