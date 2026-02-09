Українські війська просунулися у Запорізькій області – ISW

Ситуація на Гуляйпільському напрямку. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Гуляйпільському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 8 лютого, свідчать про те, що українська армія просунулася у східній частині селища Тернувате, у північно-західній частині села Прилуки та північній частині села Придорожнє.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Гуляйпільському напрямку за минулу добу російські війська атакували 29 разів.

Нагадаємо, що ЗСУ зачистили Придорожнє, про «захоплення» якого заявили у Міноборони РФ.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко