«Місто ось-ось перейде в руки росіян»: у DeepState розповіли про погіршення ситуації в районі Покровська

Ситуація у районі Покровська. Фото: карта DeepState

Продовжує погіршуватись ситуація в районі міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



За словами аналітиків, російська армія затягує свою піхоту у північну частину міста.



«Захід у місто дуже обмежений. Противник активно проводить дистанційне мінування. Ділянки, які вдається розмінувати, ворог одразу мінує. Продовжуються також постійні спроби противника зайти у Гришине і останнім часом більша увага роботи пілотів прикута до цього села, а не до Покровська, чим користується ворог. Ворог посилив застосування КАБ по позиціях Сил оборони України», – розповіли у проєкті.



У DeepState наголосили, що на Мирноградському відрізку окупанти накопичуються на фермах на півночі.



«Ворог накопичує особовий склад у церкві разом із цивільними, порушуючи, зокрема, норми гуманітарного права. Продовжуються хаотичні бої у північній частині міста залишками угруповання Сил оборони, що знаходяться у Мирнограді, на вихід яких немає жодних планів, попри те, що Покровськ ось-ось перейде в руки росіян», – стверджують там.



Аналітики заявили, що також у полі зору починає все активніше з'являтися місто Родинське, де ЗС РФ з кожним днем ​​посилюють свій тиск.



«Однак найбільша проблема, що ворог здійснює рейди невеликими групами піхоти на захід від Родинського в глибину нашої оборони та вишукує пілотів, які сьогодні під загрозою потрапити у вогневий контакт зі штурмовиками противника. Водночас Родинське є останнім населеним пунктом, який дає можливість спроб вийти з Мирнограда, що дуже чудово розуміє ворог. Останні бої за Покровськ та Мирноград тривають», – резюмували у DeepState.

Нагадаємо, що українська артилерія не дала російській ДРГ просунутися у тил ЗСУ на північ від Покровська.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко