Удари дронів по Курській та Брянській областях: ліквідований полковник армії РФ, атаковане авто військової комендатури

Український дрон. Фото: Сили безпілотних систем ЗСУ

1 лютого в прикордонні Курської області РФ внаслідок атаки дрона «Баба-Яга» смертельні поранення отримав заступник начальника з тилу військової частини 51912, полковник ЗС РФ Ігор Петров. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».



Петров помер у шпиталі 6 лютого.



4 лютого поблизу села Новий Ропськ Брянської області РФ завдали два удари FPV-дронами по автомобілю військової комендатури селища Климове. Один співробітник комендатури загинув, ще чотири – отримали поранення.



7 лютого біля села Триківка Брянської області атакували РЛС 96Л6. Позицію прикривали дві мобільні системи, яким не вдалося збити дрон, що уразив РЛС. Удару завдали через дві години після прибуття РЛС на позицію.

Нагадаємо, що у Запорізькій області ЗСУ зачистили село Придорожнє, про «захоплення» якого заявили у Міноборони РФ.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко