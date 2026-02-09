В уряді попередили про складні графіки відключень світла в Україні. Що відомо

Віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль. Фото: Кабмін

Ремонтні роботи на об'єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.



За його словами, вівторок та середа через низьку температуру пройдуть у складних графіках, як і в понеділок, попри те, що вдень систему частково підтримує сонячна генерація.



«Переглядаємо перелік об'єктів критичної інфраструктури. Безумовним пріоритетом залишаються лікарні, водоканали та соціальні об'єкти – вони насамперед будуть забезпечені електроенергією. Інші установи будуть поступово переведені на автономну роботу та забезпечені генераторами. Такий крок дозволить вивільнити більше електроенергії для споживачів», – заявив голова Міненерго.

Нагадаємо, що 9 лютого російський дрон вдарив по АЗС у місті Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого виникла масштабна пожежа, загорілися машини та резервуар з газом.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко