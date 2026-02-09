Українські війська відбили наступ на Покровському напрямку: командування РФ кинуло значні сили

Удар по загарбниках на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

7 та 8 лютого російське командування кинуло на прорив значні сили піхотинців на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



Окупанти спробували просунутися на автомобілях, квадроциклах та мототехніці. Однак аеророзвідка 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» НГУ виявила наміри ЗС РФ.



Бригада разом із суміжними підрозділами відбила наступ. В результаті боїв ліквідовані 127 російських штурмовиків, дев'ять – поранені, сім – взяті в полон. Також знищені 10 квадроциклів, три автомобілі та два мотоцикли.

Нагадаємо, що українська артилерія не дала російській ДРГ просунутися у тил ЗСУ на північ від Покровська.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко