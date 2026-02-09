«Шахед» вдарив по Краматорську: пошкоджені будинки

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА

9 лютого о 14:50 російські війська атакували приватний сектор міста Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Для атаки загарбники використовували БПЛА «Герань-2»/«Шахед».



Внаслідок удару пошкоджені шість приватних будинків. Без постраждалих.

Нагадаємо, що 9 лютого російський дрон вдарив по АЗС у Краматорську, внаслідок чого виникла масштабна пожежа, загорілися машини та резервуар з газом.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко