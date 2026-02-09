У ЗСУ відповіли, чи оточені повністю українські війська у Мирнограді

Ситуація у Мирнограді. Фото: карта DeepState

Українські підрозділи повністю не оточені у місті Мирноград Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев.



За його словами, попри те, що логістичні шляхи знаходяться під вогневим та дроновим контролем російської армії, про повне оточення говорити не можна.



«Логістика здійснюється. Внутрішня ротація здійснюється у пішому порядку, щоб убезпечити прохід особового складу, а також проїзд наземних роботизованих комплексів», – розповів Окішев.

Нагадаємо, що українські війська відбили наступ на Покровському напрямку, командування РФ кинуло значні сили.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко