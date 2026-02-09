Українському скелетоністу заборонили виступати у шоломі із зображеннями загиблих спортсменів

Українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу заборонили використовувати шолом із зображеннями загиблих українських спортсменів під час Олімпійських ігор-2026. У цьому шоломі він встиг провести перші тренування на олімпійській трасі, після чого, за його словами, отримав зауваження від оргкомітету.

Коментуючи рішення, Гераскевич заявив, що сприймає заборону як хворобливий та несправедливий крок з боку Міжнародного олімпійського комітету. На його думку, МОК позбавляє українських спортсменів можливості вшанувати пам'ять колег, які були частиною олімпійського руху, і вже ніколи не зможуть вийти на спортивну арену через російську агресію.

«Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи змоги вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти. Незважаючи на прецеденти в сучасності та минулому, коли МОК допускав подібні форми вшанування, цього разу для України вирішили встановити особливі правила. Ми готуємо офіційний запит у МОК і боротимемося за право змагатися саме у цьому шоломі», — написав Гераскевич у Instagram.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй