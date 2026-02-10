Готові кімнати порожні, люди евакуюються: Лубінець про ситуацію з житлом для переселенців на Закарпатті

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про системні порушення під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у Закарпатській області.

«Загублений» будинок для переселенців на Закарпатті

Представник омбудсмена у Закарпатській області Андрій Крючков під час моніторингу зафіксував у селищі Дубриничі ще один будинок, повністю готовий до розміщення внутрішньо переміщених осіб, який фактично залишається недоступним для заселення. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.



За його словами, житло було відремонтовано та облаштовано за підтримки міжнародних партнерів, проте громада відзвітувала перед Закарпатською ОВА про його нібито «неготовність». Внаслідок цього об'єкт не внесли до офіційних реєстрів місць тимчасового проживання для ВПО.



«Ситуація виглядає абсурдно: житло облаштували за підтримки ТЧХУ, проте громада звітувала в ОВА про його нібито «неготовність». Через це об’єкт так і не потрапив до офіційних реєстрів. Поки триває евакуація і люди шукають бодай якийсь дах над головою, готові кімнати просто збирають пил», — написав Лубінець у своєму Telegram-каналі.

Не перший випадок

Омбудсмен наголосив, що це вже не перший подібний випадок у цій громаді. Раніше в Дубриницькій громаді було виявлено будівлю на 100 місць, яку замість розміщення ВПО здали в комерційну оренду. При цьому кошти на ремонт та облаштування житла надавали міжнародні донори, а саме приміщення так і не передали людям, як це мало бути зроблено понад два роки тому.



За даними Офісу омбудсмена, будинок передали в оренду терміном на три роки за 500 тисяч гривень на рік. Тим часом, відповідно до чинних державних механізмів, проживання для внутрішньо переміщених осіб має бути безплатним, а витрати на комунальні послуги покриватися з державного бюджету. В результаті близько 100 осіб, які постраждали через збройну агресію РФ, залишилися без житла.



«Така поведінка місцевої влади виглядає як послідовна практика, яка б підривала довіру як суспільства, так і міжнародних партнерів», — резюмував тоді омбудсмен.

В Офісі омбудсмана України наголосили, що зафіксовані факти передано до правоохоронних органів для правової оцінки використання приміщення та коштів міжнародних донорів.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй