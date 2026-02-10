Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Зеленський підтримав Гераскевича після заборони МОК на шолом із портретами загиблих українських спортсменів
10 лютого 2026, 06:12

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу, якому Міжнародний олімпійський комітет заборонив використовувати шолом із портретами загиблих українських спортсменів під час офіційних змагань та тренувань.

Зеленський підтримав Гераскевича

Глава держави наголосив, що цей шолом є нагадуванням світу про ціну боротьби України та реальність дій сучасної Росії.

«На його шоломі — портрети наших атлетів, яких убила Росія. Фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, вбитого окупантами поблизу Харкова, та інших наших спортсменів, яких російська війна позбавила життя. Дякую прапороносці нашої збірної на зимовій Олімпіаді Владиславу Гераскевичу за те, що нагадує світові ціну нашої боротьби», — наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що правда про загиблих українських спортсменів та їхнє увічнення на шоломі не може вважатися недоречною чи «політичною акцією на спортивних змаганнях». За його словами, це нагадування усьому світу про сутність сучасної Росії та про місію олімпійського руху.

«І саме це нагадує всім про глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого — все це про мир та заради життя. Україна вірна цьому. Росія доводить протилежне», — заявив Зеленський.

Акція українського спортсмена на зимовій Олімпіаді

Раніше Владислав Гераскевич повідомив у Instagram, що представник МОК Тошіо Цирунага, який відповідає за комунікацію між спортсменами та національними олімпійськими комітетами, заборонив використовувати шолом із зображеннями загиблих українських спортсменів. При цьому, за словами Гераскевича, на інші порушення правил МОК, зокрема, виступи спортсменів з російським прапором на шоломах, реакції не було.

Напередодні спортсмен також пояснював, що шолом присвячений загиблим українським спортсменам та героям війни, і для нього є честю виступати із цими зображеннями.

«Це шолом із зображеннями загиблих українських спортсменів... Я змагатимуся за них. Для мене честь носити ці зображення та показувати світові, яку ціну Україна платить щодня у цій кривавій війні», — сказав Гераскевич.

На шоломі зображено, зокрема, фігуриста Дмитра Шарпера, призера Олімпійських ігор боксера Максима Галиніщева, загиблих від російських обстрілів дітей, представників літніх та зимових видів спорту, а також ветерани спорту.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй

Люди
Володимир Зеленський українські спортсмени Владислав Гераскевич
зимові Олімпійські ігри

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
