Війська РФ просунулися у Донецькій та Запорізькій областях

OSINT-проєкт DeepState опублікував оновлену мапу бойових дій. Згідно з останніми аналітичними даними, російські війська просунулися в районі населеного пункту Закітне Донецької області, а також на напрямках, що прилягають до Гуляйполя в Запорізькій області.

Скріншот: DeepState



У DeepState уточнили, що зміни відображені на актуальній версії карти. «Мапу оновлено. Ворог просунувся у Закітному та поблизу Гуляйполя», — повідомили аналітики проєкту, коментуючи нові дані щодо ситуації на фронті.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що згідно з геолокаційними даними, опублікованими 8 лютого, українська армія просунулась у східній частині селища Тернувате, у північно-західній частині села Прилуки та північній частині села Придорожнє Запорізької області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»