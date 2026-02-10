З Ватикану до Києва та Фастова прибули генератори, ліки та продовольство

З Ватикану прибув гуманітарний вантаж. Фото: Vatican News

Ватикан організував доставку гуманітарної допомоги до України за дорученням Папи Лева XIV, повідомляє Vatican News. Ініціативу реалізувала Дикастерія служіння допомоги.



З Риму в Україну було направлено три вантажівки з гуманітарним вантажем. До складу допомоги увійшли 80 електрогенераторів, а також тисячі упаковок лікарських засобів та продуктів харчування.



Відправлення відбулося від базиліки Святої Софії у Римі — української церкви в Італії. Гуманітарні колони прибули до Києва та Фастова. Серед переданих медикаментів — антибіотики, протизапальні препарати, різні добавки та мелатонін.



За словами кардинала Конрада Краєвського, який очолює Дикастерію милосердя, Ватикан уже готує відправку ще одного вантажу. До нього увійдуть антибіотики, гіпотензивні препарати та продовольство.



У Vatican News зазначають, що гуманітарна місія стала практичним продовженням заклику Папи Лева XIV підтримати Україну, озвучену під час спільної аудієнції у середу, 4 лютого.



Понтифік підкреслив, що допомога спрямована на подолання «наслідків бомбардувань», які, за його словами, «знову почали уражати енергетичну інфраструктуру» країни.



Папа Лев XIV також висловив подяку єпархіям, особливо польським, за активні ініціативи солідарності та наголосив на необхідності подальшого нарощування підтримки України.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»