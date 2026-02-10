РФ терміново перекидає на фронт супутникові тарілки

Росія розпочала термінове постачання на фронт супутникових терміналів зв’язку, намагаючись компенсувати критичні проблеми з управлінням військами. Про це повідомив експерт зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



За його словами, окупанти використовують цивільні системи супутникового інтернету на базі російських супутників серій «Ямал» та «Експрес». Саме ці канали зараз активно інтегрують у військову логістику та управління підрозділами.



Фахівець зазначає, що такі термінали досить легко ідентифікувати візуально. Вони мають вигляд стандартної супутникової тарілки для телебачення діаметром від 60 до 120 сантиметрів і зазвичай встановлюються без будь-якого захисного кожуха.



Ключова ознака — орієнтація антени. Усі подібні тарілки спрямовані на південний схід або південь у секторі від 110 до 180 градусів. Крім того, їх часто виносять у тилові зони, під’єднуючи передові позиції через Wi-Fi-мости.



Експерти пов’язують активне впровадження таких систем із фактичним колапсом зв’язку у російській армії. Раніше повідомлялося, що на багатьох ділянках фронту наступальні дії РФ були зупинені через втрату доступу до Starlink та повну дезорганізацію систем управління.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»