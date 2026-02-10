ППО збила 110 БПЛА над Україною

ППО збила 110 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 10 лютого запустила 125 БПЛА по Україні. Протиповітряна оборона збила 110 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 10 лютого (з 18:00 9 лютого) противник атакував 125 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів за напрямами: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллєрово — РФ, близько 80 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.





Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила 110 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучення 13 ударних БПЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.



Раніше ми писали, що за 9 лютого внаслідок російських обстрілів у Донецькій області було поранено одного мирного жителя.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

