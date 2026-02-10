ППО збила 110 БПЛА над Україною

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
10 лютого 2026, 08:40

ППО збила 110 БПЛА. Фото: Вікіпедія ППО збила 110 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 10 лютого запустила 125 БПЛА по Україні. Протиповітряна оборона збила 110 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«У ніч на 10 лютого (з 18:00 9 лютого) противник атакував 125 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів за напрямами: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллєрово — РФ, близько 80 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила 110 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучення 13 ударних БПЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

Раніше ми писали, що за 9 лютого внаслідок російських обстрілів у Донецькій області було поранено одного мирного жителя.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
13:33
Окупанти планують реєструвати телефони та банківські карти на ТОТ
11:44
«АТЕШ» зафіксував нову базу окупантів у Запорізькій області
23:12
На окупованих Донеччині та Луганщині жителі скаржаться на погіршення якості побутового газу – «ЖС»
20:25
В угрупованні «ДНР» заявили, що хочуть «запустити швидкісні електрички» між окупованими Донеччиною та Луганщиною
19:24
У Луганську рік тече каналізація: фекалії заливають квартали та будинки
16:26
Сили оборони атакували військові об'єкти на окупованій частині Запорізької області
16:16
У Запорізькій області загинув священик РПЦ під час атаки
15:50
ЗСУ вдарили по польовому складу ПММ та ремонтному підрозділу на окупованій Донеччині
14:24
Люди на ТОТ Донбасу скаржаться на поганий газ: зміна кольору
12:50
У дитсадках та школах Донецька скорочують харчування: з меню зникають м'ясо, фрукти та молоко
15:33
Ще одного росіянина призначено на керівну посаду в окупованому Донецьку
15:00
Росія направляє генератори до Маріуполя через проблеми зі світлом
09:49
В окупованих школах Херсонщини дітей навчають користуватися зброєю
09:10
У окупантів паливна криза на Херсонському напрямку
17:15
Пушилін заявив, що окупанти «запустять поїзд» між Ростовом та захопленими Донецьком та Іловайськом
12:42
В окупованому Донецьку знеструмили 14 підстанцій
20:08
Росія формалізує милітаризацію шкіл на окупованих територіях
14:28
В окупованому Донецьку затримали та побили правозахисника, який критикував мобілізацію
12:10
Сили оборони вразили логістичний хаб окупантів у районі Макіївки
10:31
На Луганщині окупанти запускають конфіскацію паїв
13:42
У DeepState заявили про окупацію Бондарного на Донеччині: у ЗСУ відповіли
13:33
Окупанти планують реєструвати телефони та банківські карти на ТОТ
13:22
Російська авіація скинула авіабомби на центр Слов'янська: є влучання у будинок, виникла пожежа
12:53
Агент РФ Головін шпигував для окупантів на Покровському напрямку
12:42
Дружківка через обстріл залишилася повністю без світла
12:23
Атака БпЛА на Волгоградський НПЗ: уражені резервуари з ПММ
11:59
Вранці у Слов'янську лунали вибухи
11:44
«АТЕШ» зафіксував нову базу окупантів у Запорізькій області
11:16
Безпілотники вночі масовано атакували один з ключових НПЗ «Лукойлу» у Росії: виникла пожежа
11:00
Українські інженери розробили лазерну зброю Sunray для збиття дронів
10:59
Окупанти за добу атакували Донецьку область: в ОВА показали наслідки
10:20
Росія перетворила FPV-дрони на зброю терору цивільних — ISW
09:55
Армія РФ пошкодила об'єкти газової інфраструктури у Дружківці: місто залишилося повністю без газу
09:40
Росія двічі вдарила по Краматорську
09:39
РФ модернізує КАБи: нові УМПБ-5 летять на 200 км
09:10
Масована атака на Слов'янськ: кількість жертв зросла, вночі помер чоловік
08:49
«Шахед» вночі вдарив по будинку у Богодухові: загинули тато та маленькі діти, їхня вагітна мама поранена
08:43
Армія РФ за добу вбила трьох людей і поранила 18 у Донецькій області
23:12
На окупованих Донеччині та Луганщині жителі скаржаться на погіршення якості побутового газу – «ЖС»
22:34
Українські пілоти дронів не дають російським військам наблизитися до Костянтинівки – ДПСУ
