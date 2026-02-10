Покровський напрямок: 38 боїв за добу — найгарячіша ділянка фронту

Артилерійський розрахунок Збройних сил України.

Покровський напрямок залишається однією з найнапруженіших ділянок фронту. За минулу добу саме тут відбулося 38 із 168 бойових зіткнень, що робить цей сектор лідером за інтенсивністю бойових дій. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.



Українські військові зупинили 38 штурмових спроб противника в районах одразу 13 населених пунктів. Серед них — Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Молодецьке, Новопавлівка, Іванівка, Філія, Дачне та Гришине.

Райони просування ЗС РФ на Покровському напрямку.

За інформацією Генштабу, протягом доби російська армія застосувала дві ракети та 249 керованих авіабомб, а також масово використовувала ударні безпілотники — 6629 дронів-камікадзе. Загальна кількість обстрілів позицій Сил оборони та населених пунктів склала 2946, з яких 68 — із реактивних систем залпового вогню.



У відповідь Сили оборони завдали точкових ударів по ворогу. Авіація, ракетні війська та артилерія уразили п’ять районів зосередження живої сили противника та один об’єкт транспортної інфраструктури.



Втрати російських військ за минулу добу склали 980 осіб. Також було знищено або пошкоджено два танки, п’ять бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, 1198 безпілотників, 182 одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки.



Таким чином, спроби РФ прорвати оборону на Покровському напрямку знову завершилися значними втратами без досягнення тактичного успіху.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»