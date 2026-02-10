Пошкоджено будинки під час обстрілу Слов'янська

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

Вночі 10 лютого Слов'янськ на Донеччині потрапив під російський обстріл. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Вночі місто зазнало ворожого обстрілу. БПЛА «Герань-2», — зазначив він.



За словами Ляха, пошкоджено приватні будинки.



Раніше ми писали, що за 9 лютого внаслідок російських обстрілів у Донецькій області було поранено одного мирного жителя.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

