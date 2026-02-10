Удари СОУ по Брянській області.

Місцева влада Брянська фактично саботує роботу російської армії на тлі регулярних ударів по регіону. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ» з посиланням на свого агента в одній із районних адміністрацій міста.



За інформацією підпілля, серед місцевих чиновників стрімко зростає невдоволення війною та її наслідками. Після кожного обстрілу українських міст російською армією відповідний удар по прикордонних регіонах РФ надходить майже миттєво. У результаті Брянщина страждає від руйнувань, відключень електроенергії та зростання соціального напруження.



При цьому, як зазначають у «АТЕШ», російські війська не здатні забезпечити надійний захист навіть власної території, що ще більше деморалізує місцевий апарат.



Чиновники відкрито визнають, що деякі структури навмисно створюють перешкоди для армії РФ. На практиці це проявляється у затягуванні оформлення приміщень для військових, регулярних «профілактичних» відключеннях мобільного зв’язку саме у критичні моменти, а також багатомісячних затримках із видачею дозволів на використання радіочастот для систем РЕБ та військового зв’язку.



За оцінкою руху «АТЕШ», Брянська область дедалі більше нагадує проблемні прикордонні регіони на кшталт Бєлгородської та Смоленської областей, де адміністративний саботаж стає непрямою формою спротиву війні.