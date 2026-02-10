Краматорськ та Дружківка знеструмлені

Станом на ранок 10 лютого у Краматорську та Дружківці відсутнє електропостачання. Про це повідомили у Дружківському МВА, контакт-центрі Краматорська у Telegram.



«У зв'язку із бойовими діями без послуги електропостачання м. Дружківка. До усунення», — йдеться у повідомленні.



Краматорські РЕМ повідомили, що через аварійне відключення без електропостачання місто Краматорськ, пише контакт-центр.



Раніше ми писали, що ремонтні роботи на об'єктах генерації та розподілу тривають цілодобово.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях