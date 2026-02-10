РФ вдарила КАБами по Слов’янську

Наслідки ударів КАБами по Слов'янську.

Російські війська завдали авіаційного удару керованими авіабомбами по Слов'янську в Донецькій області. Відео наслідків атаки опублікували місцеві жителі в соціальній мережі Telegram, повідомляють «Новини Донбасу».



На кадрах видно наслідки вибухів у міській забудові. За попередньою інформацією, в результаті авіаударів у Слов'янську сталося відключення електропостачання. Даних про постраждалих на даний момент немає.



У Командуванні Повітряних сил ЗСУ заздалегідь попереджали про загрозу застосування керованих авіабомб по території Донецької області. Повідомлення про можливі пуски з’явилося приблизно за 30 хвилин до удару.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що в ніч на 10 лютого місто вже перебувало під російським обстрілом. Тоді також обійшлося без жертв.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»