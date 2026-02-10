У Рівненській області в місці компактного проживання ВПО пенсіонер вбив п’ятьох сусідів

Фото: Нацполіція

На Рівненщині правоохоронці затримали 72-річного чоловіка з Донецької області, якого підозрюють у жорстокому вбивстві п’ятьох людей. Трагедія сталася у селі Судобичі за місцем спільного проживання внутрішньо переміщених осіб.







За даними Національної поліції, між чоловіком та іншими мешканцями виник побутовий конфлікт, який швидко переріс у бійку. Під час сутички підозрюваний схопив сокиру та молоток і почав завдавати численних ударів присутнім.



У результаті нападу загинули двоє чоловіків та три жінки. Усі вони мешкали разом із нападником у одному будинку.

Підозрюваного затримали на місці події. Наразі слідчі вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства кількох осіб.

