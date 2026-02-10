У Слов'янську слухаються дві справи про держзраду

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області сьогодні розглядає два кримінальні провадження за статтею 111 Кримінального кодексу України — «державна зрада».



Як повідомляється в судових анонсах МІПЛ, фігурантами справ є місцеві жителі, яких слідство підозрює у співпраці з російськими спецслужбами та передачі чутливої інформації військового характеру.



Передача координат через Telegram



За версією слідства, мешканець Слов'янська Сергій Потапов підтримував зв'язок із представником спецслужб Російської Федерації за допомогою месенджера Telegram. Слідчі стверджують, що він надсилав своєму куратору текстові та голосові повідомлення, а також скріншоти карт з позначками.



На цих зображеннях, як зазначається у матеріалах справи, було зазначено розташування підрозділів Збройних сил України та інших Сил оборони, а також місця дислокації військової техніки та складів з амуніцією.



Слідство вважає, що така інформація могла використовуватись для планування ударів та коригування бойових дій.

Участь у агентурній мережі



Друга справа стосується Наталії Векліч, яка, за даними слідства, працювала у компанії «Донбасенерго». Згідно з версією правоохоронних органів, розвідник 78-го центру Головного управління Генерального штабу РФ створив агентурну мережу на території України.



До формування цієї мережі, як стверджується, було залучено знайомого розвідника — громадянина України, який на той момент уже перебував у Росії. Саме він мав організувати осередок усередині країни та залучити нових учасників.



Слідство заявляє, що Векліч приєдналася до цієї мережі у лютому 2024 року. Протягом серпня—вересня 2024 року вона, за версією звинувачення, кілька разів передавала відомості про присутність українських військовослужбовців — у приміщеннях, у підвалі магазину, а також розташування підрозділів у лісовій місцевості.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що на Донеччині затримано навідника російських атак на Слов'янськ. Також СБУ затримала інформаторку Росії, вона розвідувала місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони на Донеччині.