РФ вбила матір з дитиною у Слов'янську, є поранені

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

У вівторок вранці 10 лютого російські військові знову атакували Слов'янськ Донецької області. Є жертви та поранені. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, росіяни скинули авіаційні бомби.



«Загиблі — 11-річна дівчинка та її мати. Серед поранених — 7-річна дівчинка», — уточнив він.





Раніше ми писали, що вночі 10 лютого Слов'янськ на Донеччині потрапив під російський обстріл.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях