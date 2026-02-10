РФ вбила матір з дитиною у Слов'янську, є поранені

У вівторок вранці 10 лютого російські військові знову атакували Слов'янськ Донецької області. Є жертви та поранені. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
За його словами, росіяни скинули авіаційні бомби.
«Загиблі — 11-річна дівчинка та її мати. Серед поранених — 7-річна дівчинка», — уточнив він.
Раніше ми писали, що вночі 10 лютого Слов'янськ на Донеччині потрапив під російський обстріл.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
