Сійярто заявив про «ворожі» кроки України в енергетичній сфері

Україна почала сприйматися Угорщиною як ворожа сторона через свою позицію в енергетичній сфері. На думку Будапешта, Київ домагається рішень, які можуть позбавити Угорщину доступу до російських енергоносіїв і цим поставити під загрозу її незалежність та енергетичну безпеку.



Про це заявив міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто в ефірі програми «Час правди». Очільник угорського МЗС наголосив, що українська влада на постійній основі чинить тиск на інститути Євросоюзу, домагаючись вжиття заходів, які, за його словами, безпосередньо загрожують стабільному функціонуванню угорської економіки та енергетичної системи.

Зокрема, йдеться про спроби заборонити імпорт російської нафти та газу, а також про просування санкцій проти атомної галузі Росії. Петер Сійярто підкреслив, що подібні ініціативи здатні зірвати реалізацію стратегічного проєкту АЕС «Пакш-2» і створити серйозні труднощі з постачанням ядерного палива для енергоблоків, що вже діють.



За його словами, Будапешт розцінює такі кроки як пряму загрозу національній енергетичній безпеці та розглядає їх як недружні дії щодо Угорщини.

Нагадаємо, Сійярто раніше заявляв, що на тлі наближення четвертої річниці війни в Україні зростає втома суспільства від бойових дій, а окремі громадяни намагаються уникнути мобілізації.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»