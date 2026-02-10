Армія РФ атакувала населенні пункти Донеччини за добу: десятки пошкоджених будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові за добу, 9 лютого, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Вільному Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Золотому Колодязі — 4, у Торецькому та Новотроїцькому — по 3, у Петрівці — 2.



Краматорський район. У Миколаївській та Андріївській громадах пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено будинок. У Краматорську пошкоджено 6 приватних будинків і 2 підприємства. У Дружківці поранено людину.



Бахмутський район. У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що за 9 лютого внаслідок російських обстрілів у Донецькій області було поранено одного мирного жителя.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

