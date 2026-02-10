СБУ затримала працівника «Укрзалізниці», який «зливав» локації розташування техніки Сил оборони

Співробітник «УЗ», звинувачений у передачі розташування техніки Сил оборони.

Контррозвідники Служби безпеки України затримали 33-річного працівника «Укрзалізниці», який передавав ворогу дані про розташування техніки Сил оборони та допомагав координувати удари по Слов’янську. Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.



У жовтні 2024 року мешканець Слов’янська, спілкуючись із знайомим у месенджері «Telegram», поширював інформацію воєнного характеру. Знаючи про його роботу на залізниці, співрозмовник просив уточнювати логістичні маршрути військової техніки.



Чоловік погодився і під час робочих змін надавав відомості про кількість машин та напрямки транспортування танків та іншої важкої техніки неподалік залізничної станції.



У лютому 2026 року підозрюваного затримали правоохоронці. За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.



Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Нагадаємо, що вранці російські війська завдали авіаційного удару керованими авіабомбами по Слов’янську.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»