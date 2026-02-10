У дитсадках та школах Донецька скорочують харчування: з меню зникають м'ясо, фрукти та молоко

На тимчасово окупованій території Донецької області окупаційна влада суттєво економить на харчуванні дітей. Про це повідомляють активісти руху «Жовта Стрічка».



За їхніми даними, у дитячих садках та школах Донецька зафіксовано різке погіршення якості та різноманітності харчування. У навчальних закладах зменшують порції, а з обіднього меню поступово зникають фрукти, м'ясо та молочні продукти.



Основу раціону тепер складають каші, приготовані на воді, макарони та хліб. Офіційно батькам заявляють, що харчування нібито відповідає нормам. Однак неофіційно співробітники установ пояснюють те, що відбувається, скороченням фінансування з боку регіональних бюджетів.



При цьому, зазначають активісти, окупаційна адміністрація стабільно має кошти на пропагандистські заходи та показові акції, тоді як на повноцінне та збалансоване харчування для дітей грошей не вистачає.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що в окупованому Маріуполі відсутнє фінансування на харчування дошкільних закладів.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»