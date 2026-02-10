З Білорусі до України: біженці тікають з окупованих територій

КПП «Мокрани» — «Доманово».

За даними The Economist, через останній пункт пропуску в Білорусі українці масово повертаються з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію.



На засніженій дорозі до кордону видно людей з валізами та в інвалідних візках. Прикордонники допомагають на останніх сотнях метрів і фіксують прибулих.



Софія, 17 років, перетинає кордон після чотирьох років перебування у Херсонській області під російською окупацією. Чоловік, якому вона допомагає — Сергій, 70 років зі Слов’янська. Він переніс інсульт і вагається повертатися на передову в Донецькій області, яка продовжує страждати від ударів російських дронів і залишатися без опалення.



«Стіни поки що здебільшого цілі», — каже він.



Ці історії показують складний шлях українців, які рятуються від окупації, залишаючи страх, руйнування та невизначеність позаду.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що Білорусь посилила правила проходження пішохідного гуманітарного коридору «Мокрани» — «Доманово». Тепер для перетину українсько-білоруського кордону жителям тимчасово окупованих територій потрібен «білий паспорт».