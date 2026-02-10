Авіаудар по Слов'янську: кількість поранених зросла

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: поліція

Число постраждалих внаслідок авіаційного удару по Слов'янську різко зросло, 14 людей отримали травми. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Як зазначається, війська Росії вдарили по місту, попередньо керованими бомбами. Поліція документує наслідки атаки, на місці працюють парамедики. Один з приватних будинків зруйнований вщент.





Зруйновано приватні будинки, СТО, котельню, нежитлові приміщення. Число постраждалих та пошкоджень уточнюється.



Раніше ми писали, що у вівторок вранці, 10 лютого, російські військові знову атакували Слов'янськ на Донеччині, двоє людей загинули, є поранені.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

