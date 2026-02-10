Збитки нафтової галузі РФ від атак дронів перевищили 1 трлн

Збитки російських нафтових компаній через атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи перевищили 1 трлн рублів. Про це повідомляє DW із посиланням на учасників страхового ринку.



Страхові брокери уточнюють, що прямі збитки в нафтогазовому секторі оцінюються більш ніж у 100 млрд рублів, проте з урахуванням недоотриманого прибутку та непрямих втрат загальна сума збитків вже «давно перевалила за 1 трлн рублів».



За підрахунками Bloomberg протягом 2025 року Україна здійснила 120 атак на об'єкти російської нафтової галузі. Основною ціллю стали нафтопереробні заводи — на них припав 81 удар. Ще 27 атак припали на морську інфраструктуру, включаючи родовища, вісім — на трубопроводи та чотири — на нафтові танкери.



На цьому фоні доходи Росії від експорту нафти та газу скоротилися майже на чверть і склали 8,5 трлн. рублів, пише DW, з посиланням на дані Мінфіну РФ. Водночас погіршилася ситуація у страховому секторі.



За інформацією DW, збитковість страхування ризиків «тероризму» та «диверсій» у Росії перевищила 100%. Джерела у страхових компаніях пов'язують це з різким зростанням кількості страхових випадків.

Удари наносяться по об'єктах, які забезпечують функціонування економіки РФ, включаючи нафтохімічні, газові та енергетичні підприємства, і навіть критичну інфраструктуру. Зростання збитковості, за даними видання, вже призводить до підвищення страхових тарифів.

Нагадаємо, наприкінці січня українські військовослужбовці уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу «Слов'янськ-Еко», що розташований у Краснодарському краї, у місті Слов'янськ-на-Кубані. Були уражені елементи встановлення первинної переробки нафти.



