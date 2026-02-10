Українські військові звернулися до солдатів РФ, які несуть втрати під Гуляйполем

Кадр із відео здачі в полон російських солдатів

Військовослужбовці 225-го Окремого штурмового полку ЗСУ звернулися до російських підрозділів із закликом здаватися в полон, наголосивши, що це єдиний гарантований спосіб зберегти життя.



У заяві наголошується: «Усі росіяни, які складають зброю, залишаються жити. Наше завдання — захист України, ваше — вижити і не дозволити власним командирам вас знищити».



Звернення адресовано, зокрема, бійцям 394-го та 114-го мотострілкових полків, 218-го танкового полку 127-ї мотострілецької дивізії, а також військовослужбовцям 57-ї та 60-ї окремих мотострілецьких бригад 5-ї армії РФ.

За словами українських військових, ці підрозділи зазнають критичних втрат і фактично «стираються у нуль».



225-го ОШП наголошують: якщо на полі бою звучить пропозиція «здавайся — житимеш», її слід сприймати буквально. «Це наказ командира Олега Ширяєва», — йдеться у заяві.



Українські військові також зазначають, що для них пріоритетом є поповнення обмінного фонду, а не знищення особового складу ворога.

«У наших інтересах — обмін, а не закопувати ваші тіла у нашій землі. Їх і так тут сотні тисяч», — заявили у полку, звертаючись до російських військових.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»